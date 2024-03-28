Виктория Боня объяснила, почему не может найти себе достойного возлюбленного

Блогер и модель Виктория Боня призналась, что не может найти себе достойного мужчину, который в отношениях будет делать больше, чем она сама. Об этом пишет The Voice.

«Я во всех отношениях чувствую себя больше, чем мужчина. На моем фоне они начинают ломаться. Когда это вижу, не хочу, чтобы мужчина страдал, поэтому встаю и ухожу. Мне замуж предлагают, люди кольца уже покупают, но я встаю и ухожу, потому что понимаю, что меня этот мужчина не выдержит. Мой мужчина должен быть такого же размера, как и я», — подчеркнула Боня.

При этом артистка пожаловалась, что многие критикуют ее якобы за то, что ее содержит некий мужчина. По словам Бони, она была бы счастлива, если бы нашелся кавалер, который сможет ее полностью обеспечивать. Модель выразила надежду, что в скором времени такой мужчина появится в ее жизни.

1 марта Виктория Боня сообщила, что уже полгода не может вернуться в Монако. Как оказалось, в августе 2023-го у блогерши истек срок действия вида на жительство в Монако. Она должна была заняться переоформлением документов в сентябре, однако не смогла этого сделать из-за пластической операции в Лос-Анджелесе.

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