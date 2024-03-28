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«Тяжело морально»: Лазарев резко сбросил вес на фоне теракта в «Крокусе»

Певец Сергей Лазарев похудел на четыре килограмма после теракта в «Крокусе»

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Сергей Лазарев/YouTube

Певец Сергей Лазарев в разговоре с NEWS.ru признался, что потерял четыре килограмма на фоне стресса после теракта в «Крокус Сити Холле».

«В последнее время на стрессе. За неделю я, мне кажется, килограмма четыре скинул просто на стрессе и на нервах, которые были. Потому что ничего невозможно есть... И вообще очень сложно. На мероприятия пока что сложно выходить. Тяжело морально. Но ты внутренне понимаешь, что это нужно зрителям», — объяснил Лазарев.

28 марта Лазарев признался, что планирует сделать небольшой перерыв в музыкальной карьере. Он объяснил свое решение желанием отдохнуть и заявил о необходимости «прийти в себя». Спустя некоторое время он уточнил, что вернется к работе с апреля — именно на этот месяц певец перенес концерты из-за теракта.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее Мари Краймбрери вступилась за знаменитостей, которые помогли пострадавшим в теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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