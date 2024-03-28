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Жена Константина Ивлева сообщила о травме позвоночника после падения

Жена шеф-повара Ивлева Куденкова заявила, что сломала поперечные отростки позвонков

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Ольга Смит

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о госпитализации после падения.

Куденкова призналась, что во время ночного перекуса поскользнулась на ковролине и упала на спину. В итоге ей пришлось вызывать «скорую». Блогерша сломала себе поперечные отростки в двух позвонках. Она уточнила, что на данный момент уже не находится в больнице.

«Я вообще теперь прихрамываю, хожу по дому. У меня постельный режим», — объяснила супруга телеведущего.

Куденкова и Ивлев поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.

С момента бракосочетания Куденковой и Ивлева ходят слухи о том, что новая жена шеф-повара якобы увела его из семьи. Этому способствовала экс-супруга Ивлева Мария, обвинявшая его в изменах. Она оскорбляла Куденкову, называя ее «эскортницей из Тамани». Сам Ивлев и его новая жена уверяют, что завели роман после развода звезды.

Ранее телохранителю Гене из «Универа» экстренно провели операцию в Москве.

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