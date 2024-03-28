Дубцова ответила на слухи о прекращении гастролей после теракта в «Крокусе»

Певица Ирина Дубцова опровергла в Telegram-канале прекращение концертной деятельности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Дубцова отметила, что перенесла свои ближайшие концерты на новую дату. Артистка намерена вернуться к выступлениям, когда пройдет 40 дней с момента трагедии. «Мне сейчас, как и многим коллегам, нужно время…» — отметила певица.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

28 марта Лазарев признался, что планирует сделать небольшой перерыв в музыкальной карьере. Он объяснил свое решение желанием отдохнуть и заявил о необходимости «прийти в себя». Однако в скором времени он записал видеообращение, в котором пояснил, что не будет приостанавливать гастрольную деятельность.

Лазарев планирует снова давать концерты с 20 апреля. Певец отметил, что усилил охрану и безопасность на своих грядущих выступлениях как для себя, так и для своих зрителей.

Ранее Лазарев призвал не делать соревнование из помощи пострадавшим в «Крокусе».