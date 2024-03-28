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Садальский предположил, почему Галкин собирает полные залы за рубежом

Актер Садальский: Галкин собирал залы за рубежом из-за тоски людей по русскому

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Актер Стас Садальский заявил в беседе с aif.ru, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) собирает большие залы за рубежом из-за отсутствия конкуренции среди русскоговорящих артистов.

По мнению Садальского, люди ходят на выступления Галкина не из-за симпатии к нему, а из-за любви к русскому языку и тоске по русской культуре. Актер считает, что зрители концерта комика таким образом хотят услышать русскую речь.

Садальский добавил, что считает Галкина умным и образованным мужчиной, но не талантливым.

«Все тоскуют по русскому языку — это естественно. Это не любовь к Галкину народа, а просто любовь к русскому языку, тоска по русской культуре, все хотят услышать русскую речь. Плюс это повод собраться друг с другом, в буфете покрасоваться, потому что этих мест общения — русские очень разъединены в мире — мало. А здесь вот этот момент объединения есть», — рассказал актер.

В сентябре 2022 года Максима Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности». В октябре того же года юморист и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

Ранее Садальский заступился за Пугачеву после просьб признать ее иноагентом.

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