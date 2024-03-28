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Сергей Бурунов рассказал, почему не стал озвучивать главного героя в западном мультфильме

Актер Бурунов не стал озвучивать Грю из «Гадкого Я» из-за геополитики

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«АВ контент»

Актер Сергей Бурунов заявил, что не стал озвучивать Грю из мультфильма «Гадкий Я 4» из-за геополитических проблем. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Ввиду всяческих событий геополитических и ввиду пандемии это все переносилось. Я должен был это озвучивать. Мы половину кампании сделали. Была целая кампания по продвижению этого, и потом я должен был озвучивать. Но в связи с этими событиями премьера была перенесена и теперь отложилась», — пояснил Бурунов.

При этом звезда «Полицейского с Рублевки» не смог ответить на вопрос, когда россиянам ждать мультфильм с его озвучкой. Незадолго до этого Бурунов отмечал, что не станет сотрудничать со студией Red Head Sound, которая решила запустить картину в прокат несмотря на отказ официального дистрибьютора. Тогда актера смутил пиратский статус озвучки, пишет «Чемпионат».

В новом фильме Грю и три его девочки приветствуют нового члена семьи, который намерен принести мучения в семью. В то же время Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его девушки и должен бежать.

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