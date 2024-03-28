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Стало известно, кто сыграет Холопа в турецкой версии российской франшизы

Актер Керем Бюрсин станет холопом в турецкой адаптации фильма Клима Шипенко

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Global Look Press

Звезда турецких сериалов Керем Бюрсин сыграет главную роль в адаптации российского фильма «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВГТРК.

«Мы ожидаем, что в Турции «Холоп» тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином», — заявила продюсер Карина Миа Сатлыкова.

Дистрибьюцией грядущего проекта на российский рынок займется компания «Централ партнершип». Режиссер первых двух частей «Холопа» Клим Шипенко признался, что рад выходу комедийной франшизы на международный рынок.

12 февраля стало известно, что вторая часть «Холопа» собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Лента режиссера Клима Шипенко стала одним из самых кассовых релизов в этом году. Фильм вышел 1 января 2024 года. Съемки сиквела завершились летом 2023 года в Петербурге.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года.

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