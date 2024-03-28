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Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал при теракте в «Крокусе»

Продюсер Старых обратился в больницу после падения во время теракта в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший концертный директор группы «А-Студио» Александр Старых обратился в больницу спустя четыре дня после теракта в «Крокусе». Об этом пишет Telegram-канал «Регнум».

По данным СМИ, 74-летний продюсер присутствовал в «Крокус Сити Холле» во время нападения террористов. Старых удалось выбраться из здания по эвакуационному маршруту, однако он упал и сильно ударился грудью и ногой. Спустя четыре дня экс-концертный директор группы обратился в больницу из-за боли в грудной клетке.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

28 марта российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 перепетых песен Муслима Магомаева. В создании альбома приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители.

Ранее Валерия назвала «Крокус» лучшим залом Москвы и призвала восстановить его после теракта.

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