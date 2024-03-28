Суд рассмотрит иск к режиссеру Федору Бондарчуку о разделе имущества в апреле

Рассмотрение иска блогера Светланы Бондарчук к бывшему мужу Федору назначено на апрель, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

«Беседа по иску назначена на 22 апреля», — сказали в суде.

55-летняя Светлана Бондарчук обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем Федором Бондарчуком. До этого Светлана Бондарчук уже подавала несколько раз в суд на продюсера, однако иски не принимались из-за ошибок в документах.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года Светлана Бондарчук и Сергей Харченко сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Бондарчук написала, что ребенку уже полгода. У Светланы также есть двое детей от первого брака с продюсером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара.

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