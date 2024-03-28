Со вдовой Муслима Магомаева не обсуждают произошедший в «Крокусе» теракт

Тамара Синявская, 80-летняя вдова народного артиста СССР Муслима Магомаева, знает о теракте в «Крокусе», сообщила «Газете.Ru» генеральный директор Фонда культурно-музыкального наследия Магомаева Маргарита Косарева. По ее словам, Синявская знает и о том, что российские музыканты записали альбом из 12 песен Магомаева. Косарева отметила, что с вдовой артиста не обсуждают трагедию в «Крокусе» — и попросила не беспокоить Синявскую.

«Мы не обсуждаем, мы ее любим, мы ее храним, охраняем и дополнительно ее не беспокоим. Тамару Ильиничну не беспокойте сейчас. Она все прекрасно знает, видит но от того, что вы ее лишний раз будете спрашивать, здоровья не прибавится. Это нормальная ситуация такого ограждения для взрослого человека», — сказала она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта погибли не менее 143 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

28 марта российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева, в честь которого назван концертный зал. В создании альбома приняли участие многие российские исполнители, среди которых Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов и другие исполнители. Все доходы от прослушивания и стриминга альбома направят пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее мать победителя «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) рассказала, как сын спас ее из давки в «Крокусе».