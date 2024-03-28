Садальский отказался обсуждать Дмитрия Назарова: «Он мой коллега»

Шоумен Стас Садальский заявил в беседе с aif.ru, что не станет обсуждать актера Дмитрия Назарова, сославшись на профессиональную этику.

«Дима — это Дима, я — это я. Назарова я не обсуждаю, он мой коллега. Я коллег не обсуждаю», — подчеркнул шоумен и назвал Назарова «фантастическим артистом».

В то же время Садальский добавил, что не считает своим коллегой юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), поэтому он обозвал супруга Аллы Пугачева и дважды выругался матом.

25 марта заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал лишить Дмитрия Назарова звания «Народный артист России». Любой человек обязан был резко осудить теракт в «Крокус Сити Холле», чего эмигрировавший из России артист не сделал, подчеркнул он. Соловьев также предложил возбудить уголовные дела против всех, в чьих действиях можно усмотреть публичное оправдание терроризма, а затем объявить их в международный розыск.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стало известно, что концерт Лепса в Королеве начался с минуты молчания.