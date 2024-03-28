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Полиция разыскивала тело Гуфа, но он оказался жив

Mash: московская полиция проверяла версию, что рэпера Гуфа не стало

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Антон Волков/РИА Новости

Сотрудникам полиции сообщили по телефону, что в одной из московских квартир лежит тело рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Об этом заявляет Telegram-канал Mash.

По данным канала, пранкеры звонили от имени экс-супруга сестры музыканта Ольги, а саму родственницу назвали виновницей происшествия. Правоохранители пришли на данный пранкерами адрес на Овчинниковской набережной в Москве. Им открыла неизвестная женщина. Она заявила, что приобрела недвижимость у родственников Долматова, но живет в квартире уже на протяжении двух лет. Сейчас полиция разыскивает пранкеров, отмечает Mash.

Накануне Гуф обиделся на фанатов, которые пошутили про схожесть его девушек. Он назвал поклонников «злыми».

До этого Гуф показал подписчикам редкое видео со своей новой возлюбленной. В ролике рэпер сидит вместе с девушкой в компании. Позднее интернет-пользователи стали обсуждать внешность девушки Гуфа Разият Салаховой. Некоторые отметили, что она похожа на бывших жен Гуфа — Айзу-Лилуну Ай и Юлию Королеву.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) ответил на приглашение ветерана в зону СВО.

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