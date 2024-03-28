Охлобыстин о Ваксмане: «Человек-легенда»

Актер Иван Охлобыстин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о своем коллеге, актере, режиссере и продюсере Юрии Ваксмане.

«Потрясающий человек, человек подаривший всю свою жизнь русскому театру и кино, человек легенда. Вечная память тебе дружище!» — написал звезда «Интернов» (орфография и пунктуация сохранены).

О том, что Юрия Ваксмана не стало в возрасте 62 лет, сообщил в некрологе Ярославский театр юного зрителя. Причина не называлась.

Ваксман, родившийся в 1961 году в Тирасполе, получил образование в Воронежском театральном институте. С 1984 по 1992 год он работал в Ярославском театре юного зрителя. Позднее он стал одним из основателей Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

Ваксман как актер был известен российским зрителям по сериалу «Молодежка». Он также снимался в таких проектах, как: «Портной из Бруклина», «Раневская», «Майор Гром: Чумной доктор», «Чужая стая», «Ростов», «По законам военного времени-3», «Шелест. Большой передел», «Остров Обреченных», «Желтый глаз тигра», «В Кейптаунском порту», «Точка опоры» и многих других.

Ранее актриса Рамиля Искандер признала вину в покушении на сбыт наркотиков.