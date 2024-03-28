В России заблокировали музыку уехавшего из Белоруссии артиста Ap$ent

Стриминг «Яндекс Музыка» заблокировал профиль музыканта из Белоруссии Арсения Кисляка, известного под псевдонимом Ap$ent. Об этом сообщают «Ведомости».

Теперь при попытке открыть страницу с композициями Кисляка появляется сообщение: «Данная страница недоступна по требованию Роскомнадзора». При этом неизвестно, по какой причине ведомство решило ограничить доступ россиян к трекам белорусского артиста — он не находится в перечне экстремистов и террористов, а также не занесен в список иноагентов.

В музыкальном сервисе заявили, что получили письмо с требованием о блокировке 27 марта. Сейчас компания ждет, когда РКН и Генпрокуратура разъяснят им причины подобного решения. «Ведомости» добавляют, что страница Ap$ent также удалена на сервисе «МТС Музыка», но в «VK Музыке» и «Звуке» еще доступна.

Арсений Кисляк из Белоруссии известен своими песнями «Можно я с тобой», «Мылю и молюсь» и «Песенка веселого белоруса». В феврале 2022 года артист вместе с женой уехал из страны, когда белорусский суд приговорил супругу музыканта к году ограничения свободы из-за оскорблений президента Белоруссии Александра Лукашенко. Девушку задержали из-за комментария, оставленного под постом об аресте Романа Протасевича в Telegram-канале.

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