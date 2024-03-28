Участник группы «На-На» Политов показал молодую жену и новорожденного сына

Три года назад солист некогда культовой российской поп-группы «На-На» Владимир Политов женился на своей поклоннице Ольге. В студии шоу «Секрет на миллион» артист впервые показал фотографии новой семьи.

Супруга 53-летнего артиста младше его на 29 лет. Политов скрывал новую избранницу от публики. В интервью ведущей Лере Кудрявцевой он признался, что в 2023 году опять стал отцом. Его супруга Ольга родила ему сына. Мальчика назвали Артем, но это было не простое решение для семьи. При этом имя выбрал сам Владимир.

«У меня была дилемма — рассматривали еще и Алексея. У дочери муж Артем, теперь в семье у нас два Артема. Все свободное время посвящаю сыну», — поделился информацией о своей рутине певец.

В студии показали фотографии всей семьи в домашней обстановке. Более того, супруга Ольга впервые вместе с ним вышла в свет — она приехала на съемки шоу.

Она назвала Политова примерным отцом. Ольга добавила, что Владимир часто отказывается от гастролей, чтобы провести время с семьей.

Ранее Политов рассказывал, что много помогает супруге: купает, носит на руках.

У певца есть старшая дочь Алена. Он признался, что жалеет, что не мог уделять много времени дочери, когда она была новорожденной. Он оправдался: было много гастролей, редко бывал дома.

Ранее Политов рассказал, что госпитализированный с инсультом Бари Алибасов готовится к выписке.