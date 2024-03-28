Вышел трейлер триллера Darkness of Man с Жан-Клодом Ван Даммом

Трейлер фильма Darkness of Man появился на YouTube.
Главная роль в картине досталась звезде голливудских боевиков Жан-Клоду Ван Дамму.
63-летний артист сыграл специального агента, защищающего сына информатора. Его герою предстоит противостоять представителям мафиозной группировки.
Партнерами Ван Дамма на экране стали Спенсер Бреслин, Кристанна Локен и Шеннен Доэрти.
В кино на западных экранах фильм можно будет увидеть 21 мая. Будет ли картина показана в России, пока неизвестно.
Недавно Ван Дамм встретился с тренером команды «Архангел Михаил» Мартином Водецки и передал привет российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну.
В 2022 году актер Жан-Клод Ван Дамм получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго.
Ранее Ван Дамм станцевал на парковке в музыкальном клипе.