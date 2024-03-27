Группа «Пикник» временно отказалась от частных выступлений после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» временно отказалось от частных выступлений после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, коллектив приостановил прием заявок на частные мероприятия минимум до мая 2024 года.

27 марта состоялся концерт «Пикник» в Санкт-Петербурге. Группа начала мероприятия с минуты молчания в память о пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт на концертной площадке «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса сделали переводы в фонд помощи пострадавшим и их семьям во время теракта. В их числе Инстасамка, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Анна Asti, Ольга Бузова, Антон Пинский, Егор Крид.

Ранее Серябкина высказалась о продолжении концертов после теракта в «Крокусе».