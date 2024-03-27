Движение «Бессмертный полк России» дало старт новому патриотическому конкурсу

Исполнителей авторской песни, авторов видеороликов и рисунков, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции пригласили принять участие в новом конкурсе «Мы этой памяти верны», организованном движением «Бессмертный полк России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом на состоявшейся в информагентстве «Россия сегодня» пресс-конференции сообщила сопредседатель центрального штаба организации, депутат Госдумы Елена Цунаева.

Парламентарий выразила уверенность, что конкурс станет одним из символов преемственности поколений.

По мнению Елены Цунаевой, «песня — это тоже способ увековечить память защитников Отечества».

Она сообщила, что итоговое мероприятие конкурса проведут у Ржевского Мемориала Советскому солдату 9 мая.

«Уникальность Ржевского мемориала предполагает и свой культурный код, уникальную культурную традицию, напоминающий всем нам и, прежде всего, молодому поколению нашей страны о подвиге советского народа и советского солдата в годы Великой Отечественной войны, и о той цене, которую пришлось заплатить за Победу», — заявила депутат.

Актер театра и кино, журналист и телеведущий Михаил Мамаев убежден, что участники конкурса своими стихами и песнями сформируют культурное поле страны.

«Возможно, благодаря тем, чья рука сейчас тянется к перу, через некоторое время могут появиться строки, которые в тылу и на фронте люди будут переписывать от руки и носить с собой, потому что эти строки будут отражать их мироощущение, их веру в Победу», — сказал он на пресс-конференции.

Заслуженный артист Луганской народной республики Сергей Чуйков поделился своими воспоминаниями о начале спецоперации и участии в ней, рассказал о важности музыки на передовой.

«Уверен, что благодаря вашему конкурсу родятся новые бессмертные песни, которые останутся в истории России», — заявил артист.

Конкурс проведут в пяти номинациях. Его участники могут прислать не только готовые композиции, но и отдельно собственные музыку или стихи, авторские видеоролики, посвященные Великой Отечественной войне или СВО.