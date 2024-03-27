Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания

В Санкт-Петербурге группа «Пикник» начала свой концерт с минуты молчания по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Группа отказалась от проведения масштабного шоу и намерена отправить все вырученные средства на помощь пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.

После окончания минуты молчания музыканты начали концерт с песни «Я — пущенная стрела».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Теракт стал крупнейшим в России со времен Беслана (захват заложников в школе в 2004 году унес жизни больше 300 человек).

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых доставили в 12 больниц столицы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140.

Ранее Понаровская перенесла свой концерт после теракта в «Крокусе».