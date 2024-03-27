Моргенштерн* ответил на приглашение ветерана в зону СВО

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) ответил в Telegram-канале ветерану специального подразделения Евгению WRusss Варвар на призывы отправиться в зону СВО.

Моргенштерн опубликовал ролик, в котором военный блогер предлагает ему приехать на фронт и «пострелять». Мужчина выступил с поддержкой артиста после критики и признания его иноагентом. Он назвал певца неплохим человеком, который «помогает детям».

24 марта стало известно, что Моргенштерн отправил миллион рублей школьнику Исламу, который помог более чем 100 людям покинуть здание горящего концертного комплекса «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Ждем тебя в гости. Со мной приедем — со мной уедем. Даю слово пацана», — заявил Евгений.

Евгений WRusss Варвар обратился к Моргенштерну, заявив, что на фронте «нормальные мужики», которые были бы рады увидеть певца. Рэпер отметил, что верит «словам и глазам» мужчины, однако он не намерен посещать зону проведения специальной военной операции.

«Я никогда не поддержу никакой фронт, никакую войну и насилие в любом виде, но за людей буду стоять крепко и солидно», — заключил исполнитель.

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