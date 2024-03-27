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Светлаков о скандалах Кологривого: «Готовится к роли Жириновского»

Комик Светлаков заявил, что скандалы Кологривого могут быть пиаром

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Комик и актер Сергей Светлаков высмеял в интервью с блогершей Надеждой Стрелец скандалы артиста Никиты Кологривого.

Светлаков пошутил, что таким образом Кологривый готовится к роли основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Политик был известен своими скандальными высказываниями и поведением. Артист предположил, что негативные инциденты, связанные с коллегой, могут быть связаны с рекламой грядущего фильма.

«Он готовится к роли Жириновского, поэтому ему сейчас все прощается. Часть огромной, наверное, пиар-компании. Нашли правильного человека!» — заявил юморист.

Светлаков согласился со Стрелец, что Кологривый «идеально» подходит на роль Жириновского. Комик также отметил, что в настоящее время очень трудно говорить и шутить на спорные темы.

«Мы сейчас вынуждены с тобой быть в узких рамках. «Тему не доводите до конца, обрубаете, не делаете выводы». Ну да. А что нам делать? Если я очень хочу о чем-то говорить, надо делать это через работу, через свое творчество. Не в интервью, а через творчество. Сейчас такое время. «Кин-дза-дза!» не возник бы, если не было бы такого количества ограничений», — заявил артист.

Кологривый, сыгравший Кощея в «Слове пацана. Кровь на асфальте», получил наибольшую популярность после своих скандалов. Артист критиковал своих коллег и работы известных советских актеров. 21 марта он попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

25 марта сообщалось, что шоураннеры фильма о жизни Владимира Жириновского объявили повторный кастинг из-за ареста Кологривого.

27 марта Никита Кологривый покинул спецприемник после семи суток ареста.

Ранее Кологривому предсказали резкую смену амплуа из-за изменения внешности.

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