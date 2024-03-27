«Это интимный вопрос»: Ани Лорак о свадьбе с инструктором по йоге

Певица Ани Лорак в интервью PROZvezd сообщила, что планирует сыграть следующую свадьбу в закрытой обстановке.

«Это очень интимный вопрос. Одно могу сказать точно: если в моей жизни когда-нибудь будет свадьба, то она пройдет тихо. В моей жизни уже хватит пышных торжеств. Если Бог даст и все случится, то все будет в камерной атмосфере», — заявила Лорак.

Она призналась, что по-настоящему счастлива со своим возлюбленным Исааком Виджраку. По словам артистки, кавалер часто удивляет ее и вкусно готовит, а также помогает певице поддерживать свое ментальное и физическое состояние.

Звезда познакомилась с избранником в Греции: тогда мужчина пригласил артистку на свои тренинги, а во время ретрита Лорак познакомилась с ним поближе, и у пары начался роман. Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

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