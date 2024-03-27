Легендарную дверь, на которой спаслась Роза из «Титаника», продали на аукционе

Деревянную дверь, благодаря которой спаслась Роза Дьюитт Бьюкейтер (Кейт Уинслет) — пассажирка затонувшего лайнера «Титаник» в одноименном фильме Джеймса Кэмерона, продали на аукционе за $718 тыс. Об этом сообщает газета The Guardian.

Аукционные заметки показали, что доска на самом деле является частью дверного проема над входом в салон корабля. В картине главные герои смогли за нее зацепиться в тот момент, когда судно начало тонуть после столкновения с айсбергом. Место для спасения оказалось одно, и Джек Доусон, роль которого сыграл Леонардо Ди Каприо, пожертвовал своей жизнью ради возлюбленной.

В феврале сообщалось, что на аукционе в Лондоне будет выставлена легендарная мокрая рубашка мистера Дарси, которую одел Колин Ферт в экранизации «Гордости и предубеждения» от Би-би-си.

Ранее на аукционе продали 285-летний лимон за $1780.