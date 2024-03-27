В России возмутились планами федерального канала показать фильм о Познере

Блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян выступил против премьеры документального фильма о Владимире Познере на Первом канале, которую запланировали на ночь 1 апреля в честь 90-летия ведущего. Об этом общественник рассказал интернет-изданию «Абзац».

По его словам, на российском телевидении не стоит показывать документальные картины, которые посвящены «неоднозначным личностям».

«В данном случае редакционная политика Первого канала не выдерживает никакой критики. Мы должны быть в контексте сегодняшней ситуации. В апреле, допустим, будет юбилей [певицы] Аллы Пугачевой — они что, будут и о ней фильм выпускать? Хочется задать вопрос: с кем вы, господа телевизионщики? После 2022 года мир поменялся. Познер не высказывает свою позицию, но она понятна. Я считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит ставить даже ночью!» — сказал блогер.

Манукян также призвал сменить редакционную политику Первого канала давно пора менять.

Телеведущий Владимир Познер покинул российское телевидение после начала проведения спецоперации на Украине. Сейчас он не раскрывает своего местонахождения, однако, его замечали на различных мероприятиях за границей.

В ноябре 2023 года телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер на своем концерте в Дубае ответили на вопрос, любят ли они Россию. Оба ответили утвердительно. Затем телеведущих спросили, когда наступит мир во всем мире. Познер выразил сомнения, что такой день вообще когда-либо настанет, но не стал давать конкретного ответа.

Ранее сообщалось, что 89-летний Владимир Познер стал моделью.