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Продолжение хоррора про Винни-Пуха с оружием получило максимальный рейтинг «свежести»

Фильм «Винни-Пух: Кровь и мед 2» получил положительные отзывы критиков

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100%
ITN Studios

Вторая часть фильма «Винни-Пух: Кровь и мед» получила подавляющее большинство положительных рецензий от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Многие специалисты выделили значительное улучшение по сравнению с первой частью хоррора. По словам некоторых специалистов, сиквел получился гротескным и по-настоящему зловещим.

«Мне действительно теперь любопытно посмотреть, куда движется эта сумасшедшая кинематографическая вселенная», — написал один из пользователей.

Официальный релиз картины запланирован на 28 марта, пока что ленту можно посмотреть только в закрытом формате, но несмотря на это у сиквела 80% положительных отзывов.

Фильм «Винни Пух: Кровь и мед» вышел 15 февраля 2023 года. Известно, что лента превысила свой бюджет в 15 раз на первой неделе проката и собрала внушительную кассу. После этого шоураннер проекта Скотт Джеффри решил переснять «Бэмби».

Картина заработала антипремию в категории «Худший фильм», «Худший приквел, ремейк и сиквел», а также статуэтку за «Худший сценарий». Автор хоррор-экранизации Рис Фрейк-Уотерфилд стал «Худшим режиссером», а Винни-Пух и Пятачок в образах кровожадных маньяков получили награду за «Худшую экранную пару».

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