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«Давно пора»: Назаров о признании Пугачевой иноагентом

Актер Назаров назвал Пугачеву предательницей и поддержал признание ее иноагентом

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Юрий Назаров в разговоре с aif.ru поддержал признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

«Давно пора! Ну потому что Пугачева – предательница. И я не только про ее отъезд говорю. Это же все видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем якшается. А компания у нее самая мерзкая», — высказался Назаров.

Он напомнил, что многие друзья артистки — Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), Лайма Вайкуле, Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) и Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) — активно жертвуют деньги на помощь ВСУ. Он считает, что Примадонну пора приравнять по статусу к ее друзьям, которые активно критикуют Россию из-за рубежа.

«Скажи мне, кто твой друг, – и я скажу, кто ты. Вот у Пугачевой компания мерзкая, сплошные предатели, как и она сама, иноагенты, начиная от Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и заканчивая прочими Макаревичами», — возмутился актер.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом. По его словам, процесс присвоения артисте этого статуса уже запущен.

Ранее Малиновская назвала Пугачеву жабой из-за молчания после теракта.

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