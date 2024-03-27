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Стало известно, чем занимается Федосеева-Шукшина после предложения следить за могилами

Адвокат Вербицкая-Линник: актриса Федосеева-Шукшина работает над своим наследием

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина активно работает в архиве и занимается своим наследием вместе с дочерью Ольгой. Об этом «Пятому каналу» рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

«Лидия Николаевна находится в творческом, рабочем состоянии. Работает с архивами, работает с Ольгой Васильевной над наследием. Они обсуждают очень много проектов. Она довольно активна в плане культурной деятельности», — отметила Вербицкая-Линник.

По словам правозащитника, артистке не нужна помощь от бывшего мужа Бари Алибасова. Более того, Вербицкая-Линник напомнила, что Федосеева-Шукшина предлагала экс-супругу отдать часть своей пенсии на восстановление после инсульта.

Недавно Вербицкая-Линник вместе с журналистом Сорокиным предложила актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной возглавить организацию, которая будет следить за состоянием могил знаменитостей. По словам адвоката, актриса разделяет их с Сорокиным мнение насчет могил известных личностей, поэтому она согласилась принять участие в работе фонда. Они также призвали и Людмилу Поргину присоединиться к этой идее.

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