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Пригожин не может решиться на отмену концерта Валерии из-за противоречивых блогеров

Продюсер Пригожин заявил, что концерт Валерии может не состояться после теракта

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru признался, что не может решить, отменять ему трибьют-концерт Валерии или нет.

«Мы понимаем, что здесь есть неуместность и опасность, нас могут критиковать, почему мы проводим этот концерт. Мы не понимаем, что нам делать: переносить, отменять или проводить. Нас уже запугали настолько, вот это сообщество социальных сетей... Там сидят блогеры какие-то, которые дают оценку всем происходящим вещам», — отметил Пригожин.

Продюсер напомнил, что работает в индустрии уже 35 лет. Он призвал не обвинять артистов в том, что они «наживаются» на людях в трудные минуты. По словам Пригожина, представители культурной сферы никогда не «наживаются», они зарабатывают деньги честным трудом.

В 2024 году Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. У супругой нет совместных детей. В предыдущих браках у обоих родились четверо наследников. У Пригожина есть дочь Даная от первого брака, а также внук Даниэль. Валерия во втором браке родила дочь Анну и двух сыновей — Артемия и Арсения.

Ранее Пригожин рассказал, что Валерия думала о завершении карьеры из-за блогеров.

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