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В клинике Хайдарова отреагировали на новости о закрытии после проверки

Юрист Высоцкая заявила, что клинику Хайдарова не закроют из-за нарушений

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрист клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Кристина Высоцкая рассказала «Газете.Ru», что учреждение не закроют после проверки Росздравнадзора.

«По результатам проверки клинике выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении, поскольку, как мы уже рассказывали, контролирующим органом был выявлен ряд нарушений», — отметила Высоцкая.

По словам правозащитника, клиника Хайдарова уже устранила часть правонарушений, выявленных комиссией Росздравнадзора. Другие же нарушения учреждение намерено оспорить, предоставив суду все необходимые документы, которые должны доказать невиновность организации по некоторым пунктам обвинения.

Накануне территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд в отношении клиник, которые связаны с работой звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Проверка показала, что во всех учреждениях есть множество грубых нарушений обязательных лицензионных требований. По результатам проверок Росздравнадзор подал исковое заявление.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на финансовые проблемы группы.

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