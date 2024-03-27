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Анна Хилькевич и Анатолий Цой станут ведущими нового утреннего шоу

Актриса Анна Хилькевич и певец Анатолий Цой станут ведущими шоу «Утро. ТНТ»

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Максим Блинов/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич и певец Анатолий Цой станут ведущими утреннего шоу на телеканале ТНТ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе канала.

«Правильно начатое утро формирует весь последующий день, поэтому формат шоу мне очень близок. Я считаю, что такого количества полезного контента в развлекательной обложке на телевидении не было очень давно. Молодые, яркие и абсолютно разные лица, очень много шуток, действительно все самые актуальные и свежие темы», — отметила Хилькевич.

Формат утреннего шоу обещает знакомить зрителей не только с известными и интересными личностями, которых будут приглашать на интервью, но и с актуальными трендами интернета. В рамках программы аудиторию познакомят с трендовыми рилзами, мемами, шортсами, актуальными постами в популярных Telegram-каналах.

Анна Хилькевич и Анатолий Цой будут вести шоу по очереди, гостями студии станут яркие, интересные личности, которые будут помогать ведущим. Ведущими рубрик в новом шоу станут писатель и журналист Сергей Минаев, психотерапевт Андрей Курпатов, шеф-повар Мирко Дзаго, пауэрлифтер и мировой рекордсмен Кирилл Сарычев, онколог Александр Дзидзария и многие другие.

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