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Друг и директор Пугачевой отказались комментировать слухи о ее возможном признании иноагентом

Друг Пугачевой не стал комментировать возможное признание певицы иноагентом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала комментировать «Газете.Ru» слухи о якобы начавшейся процедуре признания певицы иностранным агентом.

«Я не даю никаких комментариев», — сказала Чуправкова.

Друг Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев, также отказался комментировать сообщения о возможном признании певицы иноагентом.

«Я такое не комментирую», — ответил он.

27 марта известный своими доносами на звезд Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ из Генпрокуратуры РФ о требовании признать Пугачеву иноагентом.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — написал Бородин.

7 марта сообщалось, что активист обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Примадонну иноагентом. Он заявил, что певица уехала из РФ «неоднократно высказывала антироссийскую позицию» и поддерживает мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Бородин также утверждал, что народная артистка СССР может быть связана с западными спецслужбами.

Ранее журналист Губерниев поддержал Пугачеву после предложения признать ее иноагентом.

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