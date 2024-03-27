Егор Крид провел благотворительный стрим и собрал 7 млн рублей

Певец Егор Крид сообщил в Telegam-канале, что собрал по итогам своего благотворительного стрима 7 млн рублей.

«Еще раз всем спасибо и респект. Мы сделали огромное дело!» — сообщил исполнитель.

Крид уточнил, что на самом стриме получил от зрителей 255 тыс. рублей, а остальные деньги — «от него». Артист пообещал проводить больше подобных онлайн-мероприятий, отметив, что в этот раз подписчики музыканта установили рекорд по просмотрам. До этого рэпер рассказывал, что вырученные средства направит на помощь жителям Белгорода и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

25 марта Егор Крид возложил цветы у «Крокуса» после теракта. При этом еще накануне рэпер пожертвовал миллион рублей пострадавшим при трагедии. Певец также призвал поклонников окружить заботой и любовью всех пострадавших и их семьи.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее группа The Hatters перевела 1 млн рублей спасшемуся во время теракта оркестру.