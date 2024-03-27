В Эрмитаже выставили полотна осужденных: «Это и есть инклюзия»

Музей Государственный Эрмитаж выставил картины по мотивам полотна «Возвращение блудного сына» Рембрандта, которые создали осужденные для конкурса «Искупление и возрождение». Об этом сообщает kp.ru.

«Мы включаем в музейную жизнь всех, кто не может сделать это самостоятельно из-за физических, политических, экономических причин, других жизненных обстоятельств. Это и есть инклюзия для нас», — заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Само мероприятие пройдет в течение трех дней в Атриуме Главного штаба. На выставке показывают работы 47 финалистов конкурса — среди них есть восемь победителей, которых определило жюри.

В 2021 году стало известно, что фильм актера Михаила Ефремова по «Преступлению и наказанию» победил во всероссийском конкурсе среди осужденных. В киноленте — помимо Ефремова — участвовали другие осужденные ИК-4 Белгородской области и сотрудники колонии. Также в фильме снялась дочь актера Вера Ефремова, приславшая в исправительное учреждение видеозапись своего исполнения роли Сони Мармеладовой.

Ранее сообщалось, что Юрия Никулина воссоздали с помощью нейросети.