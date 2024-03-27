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Собчак пообещала устроить в хорошие вузы детей, потерявших родителей в «Крокусе»

Журналистка Собчак перевела 1,5 млн руб. детям, потерявшим родителей в «Крокусе»

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Осторожно: Собчак/YouTube

Журналистка Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале, что перевела 1,5 млн рублей семьям детей, потерявших родителей при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Помимо материальной помощи, я возьму опеку над детьми в плане образования: помогу с платными вузами и, если надо, репетиторами. <...> Сейчас не до этого, конечно, [...], но как только подойдет время — я буду снова рядом», — написала она.

Собчак рассказала, что взяла под опеку Васю и Мишу Соколовых, а также Варю и Вову Дорофеевых. Мальчикам осталась недолго до выпуска из школы, поэтому журналистка пообещала оплатить им обучение в хороших вузах — тех, что дети сами выберут внутри семьи. Журналистка отметила, что самой маленькой девочке Варе сейчас 14 лет.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Сергей Жуков рассказал, что перевел деньги пострадавшим в «Крокусе».

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