Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зло нужно побеждать добрыми делами»: Малинин о теракте в «Крокусе»

Певец Малинин переведет гонорар за самый дорогой концерт пострадавшим при теракте

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Певец Александр Малинин высказался о теракте в «Крокус Сити Холле». Его цитирует kp.ru.

По словам Малинина, он намерен перевести полную сумму гонорара от концерта в Екатеринбурге, запланированного на 6 апреля, в помощь семьям, потерявшим близких и пострадавшим в теракте. Малинин отметил, что екатеринбургский концерт будет самым дорогим в туре.

«Сейчас особенно важно, чтобы все добрые люди объединились, были вместе и помогали. Зло нужно побеждать только добрыми делами», — сказал он.

Деньги Малинин хочет перевести в организацию Российский Красный Крест, которая организовала сбор средств на оказание адресной поддержки пострадавшим.

«Выступление Александра Малинина в Екатеринбурге состоится с усилением мер безопасности», — заверила организатор тура.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков перевел средства для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее Анна Asti сообщила, что перевела миллион рублей в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами