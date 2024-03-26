Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пропавший при теракте инвалид-колясочник сам однажды пел на сцене «Крокуса»

Shot: спасший девушку в теракте колясочник Вербенин пел на сцене «Крокуса» в 2020 году

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

Инвалид-колясочник Максим Вербенин, пропавший при теракте в «Крокус Сити Холле», сам однажды пел на сцене концертной площадки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В 2020 году Максим выступил на концерте «О чем поют мужчины», приуроченном к 8 Марта. Для выступления он выбрал песню Муслима Магомаева «Ноктюрн» («Вспомни обо мне»).

Как рассказала изданию мать Максима журналистка Елена Вербенина, отпевание молодого человека проведут в храме 27 марта. Дожидаться опознания она не будет.

25-летний Максим был на концерте «Пикника», куда ворвались 22 марта террористы, со своей девушкой. Эвакуироваться у колясочника не получилось из-за отсутствия пандусов. Когда ему выстрелили в грудь, Вербенин упал на девушку и прикрыл ее, она выжила.

Согласно открытым источникам, Максим Вербенин потерял возможность ходить еще в 12 лет из-за болезни спинного мозга. Несмотря на ограниченные возможности, он окончил музыкальный факультет Московского государственного педагогического университета, участвовал в российских и международных фестивалях и конкурсах.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне модель и блогер Анна Калашникова призналась, что могла быть в «Крокус Сити Холле» в день теракта.

Ранее Валя Карнавал возложила цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами