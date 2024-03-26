Пропавший при теракте инвалид-колясочник сам однажды пел на сцене «Крокуса»

Инвалид-колясочник Максим Вербенин, пропавший при теракте в «Крокус Сити Холле», сам однажды пел на сцене концертной площадки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В 2020 году Максим выступил на концерте «О чем поют мужчины», приуроченном к 8 Марта. Для выступления он выбрал песню Муслима Магомаева «Ноктюрн» («Вспомни обо мне»).

Как рассказала изданию мать Максима журналистка Елена Вербенина, отпевание молодого человека проведут в храме 27 марта. Дожидаться опознания она не будет.

25-летний Максим был на концерте «Пикника», куда ворвались 22 марта террористы, со своей девушкой. Эвакуироваться у колясочника не получилось из-за отсутствия пандусов. Когда ему выстрелили в грудь, Вербенин упал на девушку и прикрыл ее, она выжила.

Согласно открытым источникам, Максим Вербенин потерял возможность ходить еще в 12 лет из-за болезни спинного мозга. Несмотря на ограниченные возможности, он окончил музыкальный факультет Московского государственного педагогического университета, участвовал в российских и международных фестивалях и конкурсах.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне модель и блогер Анна Калашникова призналась, что могла быть в «Крокус Сити Холле» в день теракта.

Ранее Валя Карнавал возложила цветы к мемориалу у «Крокус Сити Холла».