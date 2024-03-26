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Адвокат объяснил молчание Пугачевой после трагедии в «Крокусе»

Адвокат Алешин: Пугачева молчит о теракте в «Крокусе», потому что не хочет возвращаться

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народная артистка Алла Пугачева не высказывается после трагедии в «Крокус Сити Холле», потому что не хочет возвращаться в Россию, считает звездный адвокат Андрей Алешкин. Молчание певицы он объяснил в беседе с «Федерал Пресс».

«Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — сказал он.

По мнению Алешкина, после теракта артистам надо быть вместе со своим зрителем, несмотря на противоречия.

Накануне композитор и друг Аллы Пугачевой Андрей Мисин признался, что Примадонна планирует дать большой концерт в честь своего 75-летия, которое отпразднует 15 апреля.

По словам Мисина, Пугачева считает себя свободным человеком, поэтому не видит необходимости ограничивать свое перемещение по миру. Сейчас артистка занимается воспитанием детей Гарри и Лизы с помощью нянь и помощниц.

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