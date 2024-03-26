Мот рассказал, как адаптировался к московской школе после Краснодара: «Включайте смекалку»

Рэпер Мот в разговоре с «Пятым каналом» вспомнил, как адаптировался к условиям обучения в московской школе после жизни в Краснодаре.

«1 сентября в московскую школу пришел с шарфом «Кубань», была «приятная и теплая встреча», — улыбнулся Мот.

Он также вспомнил, как в первую неделю учебы пришел в школу, чтобы списать расписание с доски. Дойдя до четверга Мот увидел, как другой школьник просто сфотографировал расписание на телефон. В тот момент юный артист понял, что придется адаптироваться к новым условиям. Певец посоветовал школьникам полагаться на смекалку при подготовке к экзаменам и задействовать свою память.

«Включайте смекалку и все, что только можно включить. Немного можно память задействовать, чтобы что-то выучить, остальное можно «нашпаргалить» и все будет хорошо», — резюмировал музыкант.

Ранее Александр Робак сыграл «забавного мужика с завода», который увлекся киберспортом.