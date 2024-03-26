Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мот рассказал, как адаптировался к московской школе после Краснодара: «Включайте смекалку»

Рэпер Мот посоветовал школьникам подходить к экзаменам со смекалкой

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Рэпер Мот в разговоре с «Пятым каналом» вспомнил, как адаптировался к условиям обучения в московской школе после жизни в Краснодаре.

«1 сентября в московскую школу пришел с шарфом «Кубань», была «приятная и теплая встреча», — улыбнулся Мот.

Он также вспомнил, как в первую неделю учебы пришел в школу, чтобы списать расписание с доски. Дойдя до четверга Мот увидел, как другой школьник просто сфотографировал расписание на телефон. В тот момент юный артист понял, что придется адаптироваться к новым условиям. Певец посоветовал школьникам полагаться на смекалку при подготовке к экзаменам и задействовать свою память.

«Включайте смекалку и все, что только можно включить. Немного можно память задействовать, чтобы что-то выучить, остальное можно «нашпаргалить» и все будет хорошо», — резюмировал музыкант.

Ранее Александр Робак сыграл «забавного мужика с завода», который увлекся киберспортом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами