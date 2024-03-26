Автор исторического детектива раскритиковал одноименный сериал «Цербер»

Автор исторического детектива «Цербер» Александр Гоноровский в разговоре с kp.ru раскритиковал одноименный сериал, для которого писал сценарий.

«К сожалению, сериал вышел невнятным. Я не принимал участия в выборе актеров и имел возможность познакомиться с результатом лишь вместе со зрителем. Я же не всегда понимал, что происходит, не понял — чем закончилось, не уловил смыслов, ради которых важно было рассказать эту историю», — посетовал Гоноровский.

Писатель считает, что не знакомым с его произведением людям стоит в первую очередь прочитать книгу. Автор сравнил сценарий и роман с двумя драчливыми котами, которых не стоит сажать в одну клетку. Гоноровский также пожаловался, что многие современные режиссеры не понимают необходимости тесного взаимодействия со сценаристом. По словам публициста, сценарий пишется под определенных актеров, которые задают настроение и общую атмосферу будущего шоу.

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