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Депутат предложила признать иноагентами двух писателей-фантастов

Депутат Занко: фантастов Громова и Ладыженского надо признать иноагентами

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Депутат Госдумы Ольга Занко направила обращение в Следственный комитет и Минюст России с просьбой проверить деятельность украинских писателей-фантастов Дмитрия Громова и Олега Ладыженского. Об этом пишет РИА Новости.

«Депутат Госдумы Ольга Занко направила запрос в Следственный комитет РФ и министерство юстиции РФ с просьбой провести проверку в отношении фантастов Генри Лайон Олди с целью возбуждения уголовного дела и признания их иностранными агентами», — сообщили в пресс-службе депутата.

Отмечается, что Ладыженский и Громов выступают под совместным псевдонимом Генри Лайон Олди. В пресс-службе депутата указали, что все вырученные в России средства передаются на помощь ВСУ по решению самих авторов. Помимо этого, писатели публично благодарят представителей стран НАТО за поддержку и помощь в проведении совместных мероприятий.

Занко считает, что авторов следует проверить на иностранное финансирование. К тому же, отметила политик, многие молодые россияне увлекаются фантастикой. По мнению политика, потенциальные покупатели этих книг должны знать, куда пойдут их потраченные на произведения средства.

Ранее Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) решил избавиться от последнего бизнеса в России.

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