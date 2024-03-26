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Александр Робак сыграл «забавного мужика с завода», который увлекся киберспортом

Актер Робак заявил о теплой атмосфере на съемках «Киберпапы» с Пересильд

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Актер Александр Робак рассказал URA.RU о теплой семейной атмосфере на съемках сериала «Киберпапа», где он сыграл главную роль вместе с Юлией Пересильд.

«По сюжету мой герой, для ребят из киберспортивной команды, является забавным мужиком с завода. И поскольку разница в возрасте и опыте соответственно у нас с ними действительно большая, эта ситуация немножко перетекла из сериала в реальную жизнь. Где-то я чего-то ребятам подсказывал и рассказывал, где-то они мне», — отметил Робак.

По словам Робака, хорошее кино обычно рождается при спокойной и теплой атмосфере на съемках.

По сюжету герой Робака играет возрастного рабочего с завода, который внезапно лишается работы, в то время как его жена, которую сыграла Юлия Пересильд, теряет средства в финансовой пирамиде. В попытке заработать денег и наладить отношения с пасынком главный герой соглашается принять участие в киберспортивном соревновании, где на кону два миллиона рублей.

Также главные роли в картине исполнили Маргарита Аброськина, Жаргал Бадмацыренов, Виктор Васильев, Ева Данилко и другие артисты, премьера запланирована на 8 апреля.

Ранее съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок.

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