Dabro перенесла концерты в Нижнем Новгороде после теракта в «Крокусе»

Группа Dabro перенесла концерты в Нижнем Новгороде на апрель после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом музыканты сообщили в своем Telegram-канале.

Артисты отметили, что концерт в Нижнем Новгороде состоится 23-24 апреля, а выступление в Самаре будет перенесено на 27 апреля. Незадолго до этого Dabro принесли свои соболезнования пострадавшим в теракте и отметили, что все купленные билеты останутся действительными на новые даты.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Многие артисты и концертные площадки стали отменять или переносить запланированные мероприятия из-за траура. МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также были отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. «Чайф» отменил концерт в Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее продюсер объяснила, что будет с концертами после трагедии в «Крокусе».