Семен Слепаков* решил избавиться от последнего бизнеса в России

Комик и актер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) подал заявку на ликвидацию своего ИП в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, с помощью российского ИП Слепаков мог получать деньги от рекламы и других контрактов.

В июне суд отклонил иски комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), комика Семена Слепакова и журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту с требованиями снять с них статус иностранных агентов. Во время заседания суда представитель Галкина заявила, что это нарушает право артиста на свободу слова. Представители истцов также заявляли о необоснованности решения Минюста.

Минюст внес Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля 2023 года. Министерство утверждало, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против военной операции, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Ранее Фадеев рассказал, кого считает самым сложным «фабрикантом».