Блиновская с мужем начала ознакомление с материалами уголовного дела

Блогерша Елена Блиновская и ее супруг Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела после того, как следователи выдвинули окончательное обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следак».

Затем материалы направят для утверждения, после чего дело перейдет в суд. В СК России заявили, что Блинская обвиняется по части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), части 1 статьи 187 УК РФ ( «Неправомерный оборот средств платежей»). Супругу блогерши инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывание денег.

Накануне адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что блогерша признала свою вину только в уклонении от уплаты налогов. Защитница призналась, что дело супругов Блиновских содержит 30 томов.

До этого сообщалось, что СК России завершил предварительное следствие по делу Елены Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение.

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