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Продюсер объяснила, что будет с концертами после трагедии в «Крокусе»

Продюсер Шпигальских заявила, что артисты боятся выступать после теракта

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Следственный комитет РФ/РИА Новости

Глава агентства «Артистика» Ольга Шпигальских заявила, что некоторые артисты боятся выступать на массовых мероприятиях после теракта в «Крокус Сити Холле», поэтому отменяют или переносят запланированные концерты. Ее слова передает MSK1.RU.

«Поддержки от государства, понятно, нет. Как можем, так и справляемся. В целом состояние тревожное как и у организаторов, так и у зрителей. То, что произошло, настоящая трагедия. Она затронула и нас, и наших друзей, и коллег. Это очень ужасно и тяжело», — заявила продюсер.

Она отметила, что некоторые площадки сами «пугают» организаторов, чтобы те отменили выступление — «кто-то по-хорошему, а кто-то по-плохому». Шпигальских объяснила, что артистам тяжело переносить мероприятия, потому что мало хороших дат для новых концертов. В результате звездам приходится «дробить» свои туры по городам России, ради того, чтобы найти компромисс.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Илья Авербух заявил, что решил не отменять свое ледовое шоу.

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