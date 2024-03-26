Галкин не стал говорить про теракт в России на концерте в Израиле

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) проигнорировал тему теракта на своем недавнем выступлении в израильском городе Реховот. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал вырезки с концерта, на которых слышно, как Галкин спародировал Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Он исполнил песню «Жестокая любовь» бывшего супруга Пугачевой с измененными словами: «А я и не знал, что тусовка эта будет голой...» Та же участь постигла композицию Милявской «На Титанике», во время исполнения которой Галкин поиздевался над отменой выступлений артистки в России.

Помимо этого, юморист обсудил со зрителями заблокированную песню Ицыка Цыпера «Дымок» и пошутил, что считает 47 лет возрастом Христа, «если бы он удачно эмигрировал».

Shot добавляет, что ни Галкин, ни Пугачева не стали высказываться о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Shaman заявил, что не отказывался от помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе».