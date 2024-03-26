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На Алтае не состоится выступление вернувшейся на сцену Лолиты

В Барнауле отменили концерт Лолиты по неизвестным причинам

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Petrov Sergey/Global Look Press

Выступление певицы Лолиты Милявской в Барнауле отменено. Об этом сказано на сайте по продаже билетов.

Мероприятие должно было пройти 29 марта в 19:00 в ДК Мотостроителей. При этом Лолита оказалась не единственной артисткой, чьи концерты не состоятся в марте и начале апреля в Барнауле: согласно сообщениям на сайте, площадка также отменила концерт группы Reflex (26 марта) и Вики Цыгановой (6 апреля), а выступление Олега Газманова (28 марта) перенесла.

24 марта стало известно, что Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе». Певец заявил, что скорбит вместе со своей группой из-за трагедии и желает выздоровления пострадавшим при трагедии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Shaman заявил, что не отказывался от помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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