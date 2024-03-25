Сценарист сериала «13 клиническая» рассказал о планах на 5 сезонов

Сценарист Андрей Золотарев рассказал в беседе с ТАСС, что мистический сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским изначально рассчитан на пять сезонов.

Золотарев рассказал, что три из сезонов должны рассказывать о событиях из настоящего, а два остальных — из прошлого. К примеру, второй сезон является одним из приквелов.

«Там есть и продолжение истории, оно даже расписано по сериям», — отметил сценарист.

Золотарев заявил, что второй сезон все еще монтируется, а о дате выхода он пока сказать не может.

«13 клиническая» — фэнтези-драма о клинике, где лечат болезни сверхъестественного происхождения. Туда попадает (сначала как пациент, а потом как сотрудник) хирург с неизлечимым заболеванием (Козловский). Также в проекте снялись Паулина Андреева,Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Нино Нинидзе и Виктория Исакова.

В декабре 2022 года Козловский рассказывал, что роль в «13 клинической» стала одной из самых трудных в его карьере. Он назвал его персонажа своим «самым интересным профессиональным вызовом».

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала.