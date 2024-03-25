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Отец Анны Пересильд был против ее участия в «Слове пацана»

Режиссер Алексей Учитель заявил, что был против участия дочери в «Слове пацана»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Режиссер Алексей Учитель рассказал в беседе с kp.ru, что изначально был против участия своей дочери Анны Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Учитель объяснил, что роль Пересильд погружает в тяжелейшие жизненные обстоятельства и заставляет пропустить все через себя. Он отметил, что обсуждал отдельные моменты с режиссером проекта Жорой Крыжовниковым, чтобы «уберечь Анну от психологической травмы».

Учитель считает, что сериал «Слово пацана» сделал дочь очень взрослой.

По мнению Учителя, «Слово пацана» получился интересным, талантливым и серьезным проектом. Режиссер также уверен, что его дочери не коснется звездная болезнь в силу характера и примера родителей.

«А вот как дальше поступить? Предложений очень много. Важно понимать, на что соглашаться, потому что этим сериалом уже задана определенная планка, и ниже нее опускаться нельзя. В этом смысле и мама, и я стараемся дать Ане правильный совет», — поделился режиссер.

Анна Пересильд стала известна по роли Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала.

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