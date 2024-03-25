«Роснефть» анонсировала Дни культуры в своем павильоне на выставке «Россия»

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках выставки «Россия» 26 марта стартуют тематические Дни культуры, во время которых гостям расскажут о том, как компания поддерживает культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Во время тематических дней посетители смогут узнать о возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря — в 2021 году «Роснефть» завершила полномасштабные работы по реконструкции и реставрации обители.

В компании рассказали, что Коневский монастырь восстановлен с соблюдением мельчайших исторических деталей. Для это привлекали высококлассных специалистов, художников и реставраторов.

«Роснефть» обеспечила монастырь современной энергетической, телекоммуникационной, хозяйственно-бытовой и транспортной инфраструктурой.

Кроме того, гости выставки смогут принять участие в виртуальной экскурсии по Государственному Эрмитажу. В прошлом году при поддержке компании в Эрмитаже открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков.

Ранее при участии «Роснефти» в Эрмитаже прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». Кроме того, в музее работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Дни культуры в павильоне «Роснефть» включают также образовательную программу. Представители компании и деятели культуры расскажут о масштабных культурных проектах страны. С лекцией об истории Большого театра выступит директор музея театра Лидия Харина. Заслуженный деятель искусств РФ Александр Кибовский расскажет о влиянии искусственного интеллекта на культуру.

Кроме того, посетители смогут принять участие в тематических викторинах и мастер-классах по рисованию по мотивам картин великих русских художников и иллюстраторов.

Также гостям покажут мультипликационный фильм «Выбор князя Владимира».

31 марта в павильоне выступит Хор Сретенского монастыря, который компания поддерживает с 2015 года.

Тематические дни продлятся до 31 марта.

25 марта в России отмечается День работника культуры.